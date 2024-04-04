"مقبرة نخت".. تعود لكاتب المخازن فى عهد الملك تحتمس الرابع

الأقصر – أحمد مرعى

نرصد لكم خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة معابد ومقابر تاريخية حول مصر، فى خدمة للقراء لمعرفة تاريخ الأجداد وتفاصيل وقصة كل معبد من المعابد العظيمة التي بناها ملوك الأسر المصرية القديمة وأصبحت مزارات أثرية عالمية يزورها السياح القادمين من مختلف دول العالم للإستمتاع بتلك القصص الشيقة من داخل المعابد.



وتأتى الحلقة الـ23 من حلقات المعابد والمقابر التاريخية فى مصر، فى محافظة الأقصر داخل (مقبرة نخت) والتى تحمل رقم (TT52) فى مقابر الأشراف بالبر الغربى، وهى تعود للكاتب في عهد الملك تحتمس الرابع، وهو المسئول عن صناعة النبيذ في تلك الفترة، حسبما يقول الريس على فاروق كبير عمال البر الغربى.



ويضيف الرئيس على فاروق لـ"اليوم السابع"، إنه تشتهر (مقبرة نخت) بأنها تحتوى على رسومات ذات جودة بديعة ونقوش ومناظر على جدرانها لمراحل الزراعة كالحصاد وبذر البذور، ومشاهد للفلاحين خلال قيامهم بتخزين الحبوب، بالإضافة لمناظر زراعة نبات العنب وعصره لصناعة شراب النبيذ، موضحاً إنه تعتبر المقبرة رغم صغر حجمها واحدة من أشهر مقابر الأشراف فى المنطقة، وذلك لما بها من مناظر جميلة ذات الوان ناضرة ، وتشبه مناظرها إلى حد كبير المناظر المسجلة على جدران الصالة العرضية فى مزار مقبرة مننا.



ويؤكد كبير عمال البر الغربى، إنه قد عاش نخت الكاتب ومسئول صناعة النبيذ حسبما يشاع فى عهد الملك تحتمس الرابع وكان من ألقابه ""منجم أمون" و"الكاتب" الذي يعني اسمه "القوي"، وقد شغل منصب "الكاتب" وخدمة الكاهن، حيث كانت زوجته تسمي "تاوي" وعرفت أنها محبوبته وكانت من ضمن ألقابها "مغنية آمون" حيث ظهرت هويتها خمس مرات فقط، واسمها أربع مرات، وفي كل مرة يتم حذف اسم "آمون" وتبديله بأحرف آخري، وكان من ضمن أبناءه امنتحوتب ، يظهر على الجدار - الجانب الأيسر، في السجل السفلي لمشهد "مهرجان الوادي الجميل". وقد تم تحديده بالفعل على أنه "ابنها" وربما يكون من زواج سابق لتاوي.



تمثال-بمقبرة-نخت-بمقابر-الأشراف-غرب-الأقصر



حصاد-العنب-بمقبرة-نخت-بمقابر-الأشراف-غرب-الأقصر



حصاد-العنب-وصناعة-النبيذ-بمقبرة-نخت-بمقابر-الأشراف-غرب-الأقصر



خطوات-صناعة-النبيذ-بمقبرة-نخت-بمقابر-الأشراف-غرب-الأقصر



لوحة-مقبرة-نخت-بمقابر-الأشراف-غرب-الأقصر



مراحل-صناعة-النبيذ-بمقبرة-نخت-بمقابر-الأشراف-غرب-الأقصر_1



مقبرة-نخت-بمقابر-الأشراف-غرب-الأقصر-وزوجته



نقوش-تظهر-زوجة-نخت-مغنية-امون-فى-المقبرة



لوحات-لزوجة-نخت-مغنية-آمون-بالمقبرة



نقوش-حصاد-العنب-مقبرة-نخت-بمقابر-الأشراف-غرب-الأقصر



