معلومات البنية التحتية بالشرقية: استخراج 1071 شهادة استبيان تراخيص مبانى

الشرقية - إيمان مهنى

قامت إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام لمحافظة الشرقية، خلال شهر مارس الماضى بالانتهاء من إعداد وتسليم 1071 شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمرانى، توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين موقع من الناحية التخطيطية.

و منح (84) موافقة فنية على أعمال الحفر واستيفاء (7) طلبات ضرائب بالإضافة إلى الإنتهاء من تدقيق الإحداثيات لعدد (42000) قطعة ارض أملاك دولة بغرض التقنين وترسيمها على خريطة معلوماتية موحدة ، كما تم الإنتهاء من (25) مشروع منفعة عامة لقطع أراضي بغرض استخراج قرارات تخصيص للنفع العام.

وفى سياق متصل أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

ومن جانبها أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام ، إلى أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة و رفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذى (AS-BUILT ) واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS بإستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق و إعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.