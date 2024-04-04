معبر رفح أبوابه مفتوحة.. عبور مسافرين ودخول شاحنات أغذية ومواد إغاثية لغزة

رفح ـ محمد حسين

شهد معبر رفح البري بين مصر وفلسطين اليوم الخميس، دخول شاحنات من الجانب المصري لقطاع غزة قادمة من مصر تنقل مساعدات ومواد اغاثية وبضائع في طريقها لقطاع غزة، واستقبال جرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، ومسافرين وطلبة يدرسون خارج غزة.

أفادت بيانات إدارة معبر رفح أن بشأن حركة عبور الأفراد و شاحنات المساعدات اليومية، ان إحصاءات العابرين اليوم الخميس من معبر رفح عبور 750 شخصا وصول إلى مصرو ومن بينهم 42 جرحي و37 مرافقين، 300 اصحاب اقامات، كما عبر من المصريين 320 شخصا، ومن ألمانيا 5 اشخاص ، فنلندا 1، ،من منظمات دولية 6 اشخاص ، بينما سجل مغادرة من مصر لغزة لممثلي منظمات دولية 3 اشخاص، وفرق طبية 36 شخصا.

وسجلت حركة عبور الشاحنات خلال الساعات الماضية، ​​ وأفاد تقرير العمل لمعبري رفح التجاري ومعبر كرم أبو سالم عبور من الجانب المصري193 ، وهي عبر معبر رفح 68 شاحنة من بينها 8 محروقات، 4 غاز، 4 سولار، مساعدات 52 شاحنة، 2 مواد غذائية، 13 بطانيات، 3 مياه، 3 مواد تنظيف، 7 خيام، 27 طحين، 1 اندومي وطحين، 1 أرز، 1 منامات، 2 فرشات

ومن معبر كرم أبو سالم 125 شاحنة وهي مساعدات 61 شاحنة، 15 مواد غذائية، 30 طحين، 4 مواد تنظيف، 1 مياه، 2 بامبرز، 1 صحون، 2 وجبات افطار، 6 مواد غذائية تتبع للهلال الأحمر ، و قطاع خاص 64 شاحنة وهي 20 دجاج، 5 سكر، 8 بطاطا، 2 كاسات بلاستيك، 3 جبنه، 4 بيص، 8 سيرج، 2 احذيه، 1 بندورة، 2 صلصه، 1 محارم، 2 معكرونه، 1 جزر، 2 خضار مجمد، 1 شمام، 1 تفاح، 1 تمر

وتواصل هبوط طائرات تنقل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية لقطاع غزة .

أفادت بيانات حركة مطار العريش ان المطار هبطت علي أرضه منذ 12 أكتوبر الماضي الماضي 730 طائرة حملت أكثر من 16 ألف طن، بينها 595 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و 135 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا علي مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.