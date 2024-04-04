مطبخ الخير يواصل عمله بقرية زاوية جروان بالمنوفية ويقدم 650 وجبة للأولى بالرعاية

المنوفية - محمد فتحى

فى ظل الأعمال الخيرية التى يقوم بها معظم قرى محافظة المنوفية، يقوم مايقرب 100 شاب وفتاه من قرية زاوية التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، للعام الرابع عشر على التوالى، تنفيذ مبادرة إفطار صائم بقرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تجهيز الوجبات لإفطار الصائمين، حوالي 650 شخصا يوميا من أهالى القرية ، من مطبخ الخير، الذى يمتلئ بالخير من المواد الغذائية بفضل الله وتبرعات أهالى القرية وقرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

ويقول أيمن الدهشورى منسق مبادرة إفطار صائم بقرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، إن مشروع إفطار صائم زاوية جروان، عبارة عن وجبات إفطار جاهزة ساخنة،و توزع على أهالينا فى بيوتهم قبل الإفطار بنصف ساعة، لكى تحتفظ بسخونتها .

ويضيف منسق مبادرة إفطار صائم بقرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، أن مشروع إفطار صائم يواصل عمله للعام الرابع عشر على التوالى وذلك بفضل الله والتبرعات العينيه والمادية من قبل أهالى القرية الذين يتسابقون فى عمل الخير ، ودعم الأسر الغير قادرين بالقرية .

ويشير إلى أن وجبة إفطار صائم بتتكون من اللحوم أو الدواجن بما يكفى أسرة متوسطة، نصف فرخة أو 3 قطع لحمة، بالإضافة إلى الأرز والخضار والسلاطة الخضراء، وفاكهه ، ونقوم بمتابعة الأسر من خلال زيارات لهم ، من حيث أن الوجبة عليها ملاحظات من عدمه ، وفى حالة وجود ملاحظات يتم تفاديه والعمل دائما على حلها على الفور لأنهم أهالينا ويجب أن يكونو دائما فى حالة سعاده طوال شهر رمضان الكريم .

وأكد تامر شريف أحد الشباب المشاركين فى مشروع إفطار صائم بقرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، أن مبادرة إفطار صائم بيتم تنفيذه عن طريق فريق متطوعين من مختلف الأعمار مايقرب من 100 شاب وفتاه ودورى هو التنسيق، والمشروع بيعتمدو بشكل كامل على التبرعات المادية أو العينية، ونعملةبكافة طاقتنا بإستغلال أفضل إستغلال.

ويضيف أحد الشباب المشاركين فى مشروع إفطار صائم بقرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، أننا كنا ننظم منذ أربعة أعوام بجانب مبادرة إفطار صائم للأسرة الفقيرة فى القرية, إفطار الصائمين على الطريق الإقليمى ، ولكن تم توفير كافة الوجبات للمواطنين بالقرية ، والوجبة التى يتم توزيعها على الأهالى بالقرية لحوم وكفته وأرز أو مكرونة ، سلطة خضراء ، فاكهه .



وأكد، أحد الشباب المشاركين فى مشروع إفطار الصائمين ، أنه يتم طهى على يد شيفات متخصصين ويتم تجهيز الوجبات بطريقة فندقية، لغير القادرين من أهالى القرية، حيث يتم التنظيم للمبادرة قبل شهر رمضان بشهر وذلك عن طريق التبرعات المادية والعينيه، حيث يقوم العديد من أهالى القرية بالتبرع للمشروع ووصلت بعض التبرعات هذا قيام أشخاص بالتبرع بعجول يتم ذبحها، ويتم تخزين اللحوم فى المبردات وقد تكفى لمدة 5 أيام، بالإضافة المواد الغذائية والتى تملئ المخزن بفضل الله وتبرعات الأهالى حيث تبلغ التبرعات قرابت نصف مليون جنيه.



ويؤكد ، إلى أن العام الحالى بلغت قيمة الوجبات التى تم تجهيزها مبالغ كبيره جدا ، لمطبخ الخير بمبادرة إفطار صائم بقرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.



مطبخ-الخير-يواصل-عمله-بقرية-زاوية-جروان-(1)



مطبخ-الخير-يواصل-عمله-بقرية-زاوية-جروان-(4)



مطبخ-الخير-يواصل-عمله-بقرية-زاوية-جروان-(5)



مطبخ-الخير-يواصل-عمله-بقرية-زاوية-جروان-(6)



مطبخ-الخير-يواصل-عمله-بقرية-زاوية-جروان-(7)



مطبخ-الخير-يواصل-عمله-بقرية-زاوية-جروان-(2)