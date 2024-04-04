مطار مرسى علم يستقبل اليوم 25 رحلة طيران دولية بينهم 8 من ألمانيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس 25 رحلة طيران دولية أوربية ضمن 156 رحلة طيران أسبوعية وصلت المطار بداية من السبت الماضى وتستكمل الوصول حتى غدا الجمعة.

وتبين من رحلات الوصول اليوم أن من المقرر وصول، 25 رحلة بينهم 8 رحلات من ألمانيا،ورحلتين من ايطاليا، ورحلتين من التشيك، ورحلة من بولندا، ورحلة انجليزية واخرى من هولندا، ورحلتين من سويسرا ورحلتين من النمسا ورحلتين داخليتين، ورحلتين من سلوفاكيا .

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم ارض المهبط وتسهيل الإجراءات لهم ونقلهم إلى الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى 156 رحلة طيران دولية أوروبية من عدة دول مختلفة منها المانيا والتشيك وبولندا وإيطاليا والمجر وبلجيكا وهولندا، بزيادة بقرابة 9 رحلات عن معدلات الوصول خلال الأسبوع الماضى.