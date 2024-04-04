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مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة.. فيديو

الخميس، 04 أبريل 2024 04:40 م
مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة.. فيديو أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات بغزة
كتب زكى القاضى

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استمراراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم الجهود المبذولة لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصلت القوات الجوية المصرية على مدار يومى الثالث والرابع من شهر أبريل الجارى تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى لإسقاط المساعدات والاحتياجات الأساسية ومواد الإغاثة العاجلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بشمال قطاع غزة.

وأقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة وذلك بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتحالف الدولى .

 







مصر

الإسقاط الجوى

المساعدات الإنسانية

شمال غزة

اليوم السابع بلس



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