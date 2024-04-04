مصرع 2 وإصابة 15 شخصًا بسبب سوء الأحوال الجوية فى موسكو

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لقى شخصان حتفهما وأصيب 15 آخرون بجروح بسبب سوء الأحوال الجوية فى موسكو، وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن رئيس بلدية موسكو، سيرجى سوبيانين، قد أكد على هذا الأمر، مضيفًا أنه "اليوم، تعرضت موسكو لطقس سيء، رياح قوية وتغير فى درجة الحرارة ووصلت سرعة الرياح إلى أكثر من 21 م/ث".



وأكد المسئول الروسى: "اتخذنا، فى الوقت المناسب، كل الإجراءات الممكنة لإخطار الناس. وتم على الفور إغلاق أماكن عامة أخرى فى الهواء الطلق".



وأضاف سوبيانين أنه تم عرض تحذيرات الطوارئ على الشاشات الخارجية فى جميع أنحاء المدينة، وعلى لوحات التنبيه بمركز التحكم المرورى بالمدينة وفى أماكن أخرى.



وقال رئيس البلدية: "للأسف لم يخل الأمر من سقوط 17 ضحية توفى اثنان منهم"، وقدم سوبيانين تعازيه لأسر الضحايا.



وتابع: "جميع المصابين يتلقون العلاج الطبى اللازم، وفى الوقت الحاضر، تتخذ خدمات المدينة إجراءات سريعة للتعامل مع آثار الحادث".