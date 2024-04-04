مصرع شخصين وإصابة 4 أخرين في حادث اقتحام سيارة نقل لمقهى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أسفر حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بعدد من مركبات التوك توك، فى أسوان، بجانب اقتحام السيارة لمقهى عليه عدد من المواطنين، إلى مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا بوقوع حادث فى منطقة الصداقة القديمة، وتبين من التحريات الأولية أن سيارة نقل ثقيل كانت قادمة من طريق المدينة الصناعية، وانحرفت عجلة القيادة من السائق، فاصطدمت ب5 مركبات توك توك، كما اقتحمت السيارة مقهى للمواطينن.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، أحدهما يدعى "عبدالرحمن محمد جمال، طفل 10 سنوات، وجارى تحديد هوية الجثة الثانية"، وأصيب فى الحادث: محمد خليفة حسن، 50 سنة، عمر صلاح متولى، 11 سنة، أنور الصادق محمد، 20 سنة، طه أحمد محمد، 35 سنة، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.