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مصرع شاب بعد سقوط باب شاحنة على رأسه فى منطقة سهل بركة بالوادى الجديد

الخميس، 04 أبريل 2024 07:34 م
مصرع شاب بعد سقوط باب شاحنة على رأسه فى منطقة سهل بركة بالوادى الجديد اسعاف- أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

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لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، متأثرا باصابته فى حادث سقوط باب شاحنة على رأسه، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقله لمستشفى الفرافرة المركزي للعلاج، وتمت احالته لمستشفى كلية الطب جامعة الأزهر في مدينة أسيوط، وتوفى قبل أن يصل للمستشفى وجرت إعادته لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وإيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضرا بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلي مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتبين أنه يدعى "أسامة محمود محمد أحمد"، 25 سنة، والذى أصيب بنزيف فى المخ بسبب سقوط باب مقطورة شاحنة نقل بضائع عملاقة في منطقة " سهل بركة " التابعة لمركز الفرافرة، وجرى نقله لتلقي العلاج ولكن توفى قبل أن يصل للمستشفى وجرى إعادته لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضرا بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 







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