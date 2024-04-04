مصرع سيدة سحبتها ماكينة "دراس" أثناء جمع محصول الكمون بطنطا

الغربية مصطفى عادل

لقيت ربة منزل حتفها بعد أن سحبتها ماكينة "دراس" أثناء جمع محصول الكمون بعزبة أبو رابيه التابعة لقرية حصة شبشير مركز طنطا، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود اشارة من المستشفى بوصول جثة لسيدة تدعي " ا.ف.ا" في العقد الرابع من العمر، مصابة باصابات متفرقة.

وبالفحص تبين أن المتوفاة كانت تشارك في جمع محصول الكمون، فسحبها عمود الكردان بعد أن امسك بملابسها وتوفيت في الحال، تحرر محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة.