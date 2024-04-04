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مصادر مطلعة: مصر استقبلت 3706 مصابين منذ بداية العدوان على غزة

الخميس، 04 أبريل 2024 11:24 ص
مصادر مطلعة: مصر استقبلت 3706 مصابين منذ بداية العدوان على غزة سيارات اسعاف متجهة الى معبر رفح الجانب الفلسطيني
كتب سمير حسنى

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قالت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر استقبلت 3706 مصابين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى يوم أمس.

وأضافت المصادر، حجم المساعدات التي أدخلتها مصر لقطاع غزة منذ بداية الأحداث وحتى أمس بلغ 123 سيارة إسعاف و43073 ألف طن مواد إغاثة.

أكدت المصادر، أن مصر استقبلت 6071 من المرافقين والحالات الإنسانية منذ بداية العدوان على قطاع غزة وحتى يوم أمس.

كانت المصادر، أعلنت أن حجم الوقود الذى أدخلته مصر إلى القطاع منذ بدء العدوان بلغت 10235 ألف طن، مشيرة إلى أن حجم المواد الغذائية التي أدخلتها مصر بلغ نحو 129329 ألف طن.

كما تم إدخال 26.364 ألف طن من المياه إلى القطاع منذ بدء العدوان وحتى يوم أمس.







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