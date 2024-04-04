مشروع صغير فى بيتك.. إنتاج الأسماك المستزرعة فى أحواض بأسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

تعتبر الأسماك من أهم المصادر الغذائية للإنسان كما أنها مصدر من مصادر الدخل القومي، لأن تربية الأسماك تدر دخلًا سريعًا على من يقوم بها، ولذلك تنتشر مشروعات تربية الأسماك، واتجهت الدولة المصرية إلى الاستزراع السمكي لسد احتياجات زيادة الطلب على الأسماك باستخدام أحدث الوسائل.



إنتاج الأسماك المستزرعة فى أحواض بأسوان (2)



إنتاج الأسماك المستزرعة فى أحواض بأسوان (4)

وفي تجربة رائدة لمساعدة الشباب والفتيات علي المشروعات الصغيرة وريادة اللاعمال تم دعم مجموعة من الشباب في مشروع إنتاج الأسماك المستزرعة فى أحواض داخل المنازل بمحافظة أسوان، ضمن سلسلة مشروعات فى مجال الزراعة والإنتاج الحيوانى والداجني والسمكي.تهدف لتوفير المصادر الغذائية وتعزيز الأمن الغذائى، و التوسع بنطاق الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى توفير الأسماك لمحافظة أسوان والمجتمع المحلى، وكذلك دعم شباب الخريجين فى تنفيذ مشروعات الاحواض السمكية.

ومن منطلق الاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياته من أجل المساهمة فى إقامة المشروعات الصغيرة للحد من مشكلة البطالة ودعم الاقتصاد الوطنى بمهن حديثة تواكب التطور التكنولوجى ومتطلبات سوق العمل.

حيث قامت وحدة إدارة المشروعات بمحافظة أسوان، فى سابقة هى الأولى من نوعها بتربية الاسماك منزليا، حيث تم توفير الاحواض الخاصة بتربية السمك والاعلاف والزريعة على المستفيدين داخل قرى المشروع وبالتنسيق مع الجمعيات الشريكة توفير الدعم الكامل والشرح الكامل للمستفيدين من أجل الاستفادة للتربيه الجيدة وتوفير مصدر جديد للغذاء وتحسين دخل الفرد وقام فريق من الخبراء والمتخصصين، برعاية مراحل الاستزراع للأسماك.

من ناحية أخري تسعي الدولة المصرية لتحسين مستوى المواطنين وتحقيق التنمية الزراعية والريفية في أرجاء محافظة أسوان، و تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً في قرى حياة كريمة .

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة ،و مساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ الأفكار والرؤى المبتكرة لتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة التي تنعكس اثارها الايجابية على مواطني المحافظة وخاصة التصدي للفقر وتوفير تنمية حقيقية ومستدامة للفئات الأكثر احتياجا، علاوة على مد مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

كما تعمل الدولة المصرية جاهدة علي التمكين الاقتصادى للمرأة والأسر الاكثر احتياجا والمجتمعات الريفية، وخاصة الأكثر فقرآ ومساعدتهم على مواجهة مشكلة الأمن الغذائى، وتوفير مصادر بديلة للدخل، ويتم تنفيذ حزمة من المشروعات تغطي كافة انحاء محافظة أسوان، لدعم المراة والخريجين ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر، وتوفير التمويل اللازم والتدريب بجانب مشروعات التمكين الاقتصادي مثل الورش الإنتاجية والمناطق الصناعية بقري حياة كريمة. كذلك الفرص التي تقدمها الدولة ممثلة بكافة القطاعات مثل وزارة العمل ووزارة الزراعة وغيرها.



إنتاج-الأسماك-المستزرعة-فى-أحواض-بأسوان-(1)