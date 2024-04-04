مسلسل حق عرب عرض المشكلة.. اعرف أعراض انسحاب المخدرات من الجسم

كتب حسام الشقويرى

دخل بطل مسلسل حق عرب النجم أحمد العوضى في أعراض الانسحاب من المخدرات بداية من الحلقة الحادية والعشرين، وحول أعراض الانسحاب وطرق العلاج

أكد الدكتور وليد هندى استشارى الصحة النفسية أن أعراض الانسحاب من المخدرات تختلف بنوع المخدر الذى يتعاطاه المدمن، وعندما يتوقف عن تعاطى المخدرات ينتابه مجموعة من الأعراض الانسحابية الصعبة والتي تختلف باختلاف نوع المخدر والكمية ومدة التعاطى ، ومقدار ما تلقاه من المساندة الاجتماعية وكذلك اختلاف القوة الجسمانية وتركيبته الفسيولوجية.

وأضاف هندى أنه من المهم اجتياز هذه المرحلة بشكل جيد، لأن العديد من الدراسات أكدت أن 90% من المدمنين الذين لم يجتازوا هذه المرحلة يتعرضون للانتكاسة مرة أخرى، ويرجعون الى دائرة الإدمان ولو لمرة واحدة فى السنة الأولى لمرحلة الاستشفاء، والمهم أن نقوم بعمل تحصين فكرى للمدمن وهو في مرحلة الإقلاع عن المخدرات .

ولفت هندى إلى وجود أعراض انسحاب عامة لأى حالة تدخل في مرحلة الإدمان منها متلازمة القلق ووجود حركات انعكاسية تظهرعلى عينيه وحركة الأرجل وتغيرات في الشهية وتغيرات في المزاج ، وتأثير على حالته الجنسية ورفضه المستمر للأكل مع ظهور تعرقات شديدة وشعور بحالة من الغثيان والقشعريرة ويدخل في نوبات اكتئاب ، ويلجأ للعزلة مع اهمال في نظافته الشخصية ، وعدم الرغبة في الحياة والرغبة في إيذاء النفس .

وفيما يتعلق بأعراض الانسحاب الخاصة ، افاد هندى انه يمكن التعرف على نوع المخدر من الاعراض الانسحابية والتي تختلف بحسب نوع المخدر ، ومثال على ذلك مدمن الكحول دائما عنده صداع وهلوسة وتوهم ودايما مرتبك وضربات قلبة سريعة ، ولو نيكوتين يصحاب هذه الاعراض كحة شديدة وامساك شديد وافراط في تناول الطعام ورغبة ملحة في تعاطى السجائر الالكترونية ، وفى حالة ادامن مادة الحشيش والماريجوانا يشعر المدمن اثناء مرحلة

الانسحاب بالقشعريرة والم شديد في المعدة بالإضافة للتعرق ، وتختلف الاعراض مع ادمان الكوكايين حيث يصاحبه انخفاض في الدوافع وشعور بعدم الراحة في كل الأحوال واحلام وكوابيس غير سارة وتوتر شديد في النشاط ، اما الافيون فكثيرا ما تدمع العين مع الم في العضلات غير عادى وسيلان ومخاط من الانف وشبه نائم ويصاب بالاسهال ورؤيته ضبابية ونعرفها من اتساع حدقة العين



ويجب ان يكون هناك وعى لدى الاسرة وان تدعم المريض من خلال امتصاص المشاعر السلبية واعطائه الفامل في الشفاء والنجاة بالإضافة الى تحضير الغذاء المتوازن لمقاومة اعراض الانسحاب ويجب عليهم شرح جميع الاعراض للطبيب بكل دقة للطبيب المختص ومن المهم ممارسة الرياضة وشرب معدلات مياه كبيرة لتجنب الإصابة بالجفاف والبعد عن السكريات لانها تعمل على زيادة اعراض الانسحاب ، ويجب ان تعلم الاسرة ان قرار التعافى من الإدمان صعب والاصعب منه اجتياز مرحلة الانسحاب .

مسلسل حق عرب أحد مسلسلات الشركة المتحدة ضمن سباق رمضان الدرامى 2024 الذى يعرض على منصة واتش ات.