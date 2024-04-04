اليوم السابع
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مسابقات وهدايا بمائدة إفطار العمرانية.. والفنان حسن الهلالى يشارك الأطفال فرحتهم

الخميس، 04 أبريل 2024 07:59 م
مسابقات وهدايا بمائدة إفطار العمرانية.. والفنان حسن الهلالى يشارك الأطفال فرحتهم مائدة إفطار منطقة العمرانية الشرقية
كتبت مرام محمد - تصوير خالد كامل

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شهدت مائدة إفطار منطقة العمرانية الشرقية بمحافظة الجيزة، احتفالات كرنفالية مميزة، إذ نظم الأهالى عدد من المسابقات والفقرات الترفيهية والفنية، ووزعوا هدايا متنوعة على الأطفال، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وبثت مائدة الإفطار وفاعلياتها الفرحة والبهجة وروحانيات شهر رمضان الكريم، إذ تسابق الأهالي بكبارهم وصغارهم على تجهيز عدد كبير من الوجبات وتزيين الشوارع بالأنوار والزينة والبلالين ونشروا مزروعات بطول المائدة؛ للخروج بيوم مميز ومبهج في الشهر الكريم.

وشهدت المائدة توزيع هدايا وحلويات متنوعة على الأطفال، بحضور عدد من الفنانين، منهم الفنان حسن الهلالي، الذي احتفل مع الأطفال بالغناء والتقاط الصور التذكارية.

وعبر أهالي العمرانية الشرقية عن سعادتهم، مؤكدين مشاركتهم معًا في تجهيز الوجبات والمائدة سواءً بالجهد أو المال ليخرج اليوم في أفضل شكل ممكن، مجسدين روح المحبة والترابط الاجتماعي بينهم.

 







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