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مركز المناخ ينصح المواطنين: ملابس العيد ربيعية نهارا شتوية خفيفة ليلا

الخميس، 04 أبريل 2024 11:04 ص
مركز المناخ ينصح المواطنين: ملابس العيد ربيعية نهارا شتوية خفيفة ليلا احتفالات العيد - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن طبيعة الملابس في عيد الفطر تكون "ربيعى" نهاراً و" شتوى "خفيف ليلًا، مشيرًا إلى أن الطقس مائل للبرودة ليلًا، وبالتالى يستدعى ارتداء جاكت خفيف او قطعة أخرى تحت الملابس الخارجية ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأوضح فهيم أنه بداية من غدًا الجمعة سيضعف سيطرة الكتلة الدافئة / الحارة وتبدأ الحرارة في الانخفاض شمالاً ثم على كل الجمهورية تدريجياً بداية من السبت و طوال أسبوع عيد الفطر.

أوضح فهيم أن هناك انخفاضات متتالية في الحرارة على كافة الانحاء لتكون حول 24 °م شمالاً وحول 30 °م جنوباً نهاراً و انخفاض أيضاً في حرارة الليل لتكون الحرارة الصغرى بين 13 إلى 17 °م و لن تنخفض أقل من هذا المعدل مثل السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية سيطرت على الأجواء كتلة دافئة شملت كافة أنحاء الجمهورية تقريباً مع انعدام فرصة تساقط الامطار وارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات .
 







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طقس العيد

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