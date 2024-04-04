مركز المناخ يحذر من رى القمح من الجمعة حتى الثلاثاء بكافة المحافظات

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن ري القمح خاصة المتأخر هذه الفترة لابد أن يكون وفقًا للتعليمات الصادرة عن المركز خلال الاسبوع

أوضح فهيم أن رى القمح خلال وجود رياح يسبب الرقاد وهو ما ينتج عنه خسارة في إنتاجية محصول القمح تقدر نسبتها بحوالي من 20 إلى 25 % في كثير من الحالات.

و يعمل الرقاد في القمح على صعوبة حصاد النباتات ويزيد من تكاليف الحصاد، كما تكون الحبوب الناتجة من نباتات القمح التي رقدت ضامرة وصغيرة، وكذا يكون لون التبن الناتج من تلك النباتات داكن وليس أبيض .

وفى التقرير التالى نتعرف على مواعيد الرى المناسبة :

1- ممنوع الري تماماً خلال أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء في كل المحافظات.

2- الري يكون من بعد الساعة 8 – 9 مساءاً أيام الأربعاء والخميس والجمعة لمحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد "يعني حتى المنيا واسيوط".

3- الري في محافظات الصعيد “سوهاج – قنا – الأقصر – اسوان “ أيام الخميس والجمعة .