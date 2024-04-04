مذكرة بين إدراة الإشارة والقابضة لكهرباء مصر لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

كتب زكى القاضى

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الإستفادة من "الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة" فى خدمات وتطبيقات ومنظومات كافة الجهات الحكومية بالدولة للإرتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وقع اللواء أركان حرب هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة والمهندس جابر دسوقى مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر مذكرة تفاهم لتقديم خدمات "الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة" (NAS) وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنظيم التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و"الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة" ، ودراسة سبل ومجالات إستفادة كل طرف من إمكانيات الطرف الأخر، وبناء القدرات، وتقديم دعم الشبكات الكهربائية، وصيانة معدات وأنظمة " الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة" (NAS) وإمدادها بالتغذية الكهربائية ، فضلاً عن توفير الربط اللاسلكى المؤمن لمشروعات العدادات الذكية والتحكمات الآلية، وتوفير كافة خدمات الحوسبة السحابية بإستخدام أحدث التقنيات كالذكاء الإصطناعى لتحقيق الفائض والسيطرة على موارد الدولة.

وأعرب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن سعادته بهذه الشراكة التى تأتى فى إطار التطوير المؤسسى والتحول الرقمى والتكنولوجى الآمن الذى تشهده مؤسسات الدولة، مشيداً بجهود إدارة الإشارة فى هذا الإطار، ومؤكداً حرص وزارة الكهرباء على بناء شبكة كهربائية ذكية ومؤمنة بما يعود بالنفع على الدولة المصرية وبما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة لهم .