الكويت (أ ش أ)

أكد رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكاتب الصحفى محمود مسلم، عمق وعراقة العلاقات المصرية الكويتية على المستويين الشعبى والرسمى، مشيرا إلى التشاور الدائم والمستمر بين الجانبين المصرى والكويتى فى كثير من المواقف والقضايا على المستويين الإقليمى والدولى.

وقال مسلم في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت على هامش انطلاق انتخابات مجلس الأمة الكويتى 2024 اليوم الخميس، إن هناك حوارا دائما بين مسؤولي الإعلام المصرى والكويتى، لمواجهة التحديات الغربية ومواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة التي يواجها الإعلام ..مشيرا إلى أن هناك أيضا زيارات متبادلة بين وزير الإعلام الكويتي عبدالرحمن المطيري والمجلس الأعلى للإعلام للتشاور الدائم كما توجد فعاليات ومؤتمرات إعلامية بين الجانبين خاصة أن الظروف الإعلامية في البلدين متشابهة.

وأضاف الكاتب الصحفي أن الإعلام الكويتي له مكانه خاصة في المنطقة العربية لما يتصف بالحرية والمهنية الكبيرة ..معربا أن يكون المستقبل أفضل للبلدين وأن يكون هناك تعاون أعمق وأفضل لما تطلبة المرحلة.

وحول انتخابات مجلس الأمة الكويتى قال مسلم إن دولة الكويت حاليا في ظل قيادة جديدة للأمير الشيخ مشعل الجابر الصباح وانتخابات لمجلس الأمة الكويتي والذي يعد من البرلمانات العربية القوية ولدية العديد من الأدوات الفاعلة للتأثير في صناعة القرار الكويتي، مؤكدا أن الجميع في المنطقة العربية يتابع أعمال انتخابات مجلس الأمة الكويتي.