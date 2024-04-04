محافظ مطروح يعتمد المخطط العمراني التفصيلي لمدينة سيدي براني

مطروح – حسن مشالي

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المخطط العمراني التفصيلي لمدينة سيدي برانى، لتلبية احتياجات المواطنين ولمتطلبات التنمية، والحد من البناء العشوائي، بحضور المهندسة أمل عرفة مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة

وأوضح محافظ مطروح، أن اعتماد المخططات العمرانية الجديدة، يساهم بشكل كبير فى حل المشكلات العمرانية والحد من البناء العشوائي، وتحقيق مزيد من الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين، مؤكدا على أهمية الالتزام بتنفيذ وتفعيل هذه المخططات والتزام المواطنين بها، كما يسهم في عدم التعدى على أراضى الدولة أو إقامة عشوائيات.

وأشار " شعيب " إلى أن اعتماد المخططات التفصيلية بالقرى والمدن، فى ظل الجمهورية الجديدة، ياتى تلبية لاحتياجات المواطنين، بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ووزارة التنمية المحلية، ومحافظة مطروح، لحل مشكلات المواطنين المتعلقة بالمخططات التفصيلية، حيث يشمل المخطط على كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية، وكذلك عرض الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى أنه تم مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين، والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، لتوفير حياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية، لتظهر المدينة بالمظهر اللائق.