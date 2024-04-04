محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين في مسابقة الوسيم للقرآن الكريم

شمال سيناء - محمد حسين

كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء الفائزين في مسابقة الوسيم للقران الكريم، خلال الاحتفال الذي نظمته مؤسسة الوسيم الخيرية بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.

في حضور محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، رائد برغوت، ممثل مؤسسة الوسيم الخيرية، سعدية محمود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيناء للخير، وعدد من القيادات الدينية وأعضاء المجموعة البرلمانية والفائزين وأسرهم .

وأكد المحافظ علي تكريم 10 من الفائزين في حفظ وتجويد القرآن الكريم كاملا بجوائز مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل فائز مقدمة من المؤسسة، بجانب شهادة تقدير من المحافظة، لافتًا الي مشاركة 300 متسابقًا في المسابقة.

وأشار المحافظ الي أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة للمسابقة كونها فرصة عظيمة للارتقاء بمستوى تلاوة القرءان الكريم، إضافة إلى تحفيز أبناء المحافظة على المشاركة في المسابقات الكبرى، وتقديمهم كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن الكريم.

ووجه المحافظ الشكر الي المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس مجموعة شركات أبناء سيناء، على رعايته للمسابقة والتبرع بقيمة مليون جنيه للفائزين في المسابقة، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها العرجاني في شمال سيناء.

من جانبه قال الشيخ محمود مرزوق، مدير عام الأوقاف، أن لجنة المسابقة والتحكيم من مديرية أوقاف شمال سيناء قامت باختيار المتسابقين الفائزين طبقًا لأنموذج المسابقات العالمية، حيث تم رقمنه جميع الأسئلة لجميع المستويات.

أضاف مرزوق، أن المتسابق اختار أنموذج الأسئلة بنفسه برقم السؤال مع اختيار الأسئلة بمنهجية ودقة كاملة لجميع المستويات وإعداد استمارات جودة المتسابق لمراحل المسابقة المختلفة ووضع معايير التقييم وفق ضوابط وأسس خاصة مثل: درجة إتقان الحفظ، درجة إتقان المتشابهات، درجة حسن الصوت والأداء، درجة إتقان الأحكام، درجة ذكر اسم السورة بكل موضع.



محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين



محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين