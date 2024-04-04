اليوم السابع
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محافظ القليوبية يشهد احتفالية "ليلة القدر" بمسجد ناصر ببنها.. فيديو وصور

الخميس، 04 أبريل 2024 09:53 م
محافظ القليوبية يشهد احتفالية "ليلة القدر" بمسجد ناصر ببنها.. فيديو وصور محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر
القليوبية- إبراهيم سالم

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شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، احتفالية مديرية الأوقاف بالقليوبية، بليلة القدر بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وفضيلة الشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، ورجال الدين، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

بدأ الحفل بتلاوة مباركة من آيات القران الكريم، يلقيها الشيخ محمد حمدي، ثم ألقي الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير الدعوة بمديرية أوقاف القليوبية، كلمته تحدث فيها عن فضل ليلة القدر المباركة فهي خير من ألف شهر، وهى ليلة العتق من النار وغفران الذنوب لعباد الله الصائمين القائمين ونحن نعيش روحانيات شهر رمضان المعظم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

واختتم الاحتفال بفاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية، المبتهل الشيخ محمد عبد القادر ابو سريع مبتهل بالإذاعة والتليفزيون، احتفالا بهذه المناسبة المباركة.

من جانبه قدم محافظ القليوبية، خالص تهانيه القلبية لأبناء القليوبية، بمناسبة ليلة القدر المباركة، مطالباً الجميع بضرورة تضافر الجهود، خاصة ونحن نعيش روحانيات شهر رمضان المعظم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (10)
محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (10)

 

محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (11)
محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (11)

 

محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (12)
محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (12)

 

محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (13)
محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (13)

 

محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (1)
محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (1)

 

محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (2)
محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (2)

 

محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (3)
محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (3)

 

محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (4)
محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (4)

 

محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (5)
محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (5)

 

محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (6)
محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (6)

 

محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (7)
محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (7)

 

محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (8)
محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (8)

 

محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (9)
محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (9)

 

محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (14)
محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر (14)

 







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الاحتفال بليلة القدر

مسجد ناصر ببنها




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