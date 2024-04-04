محافظة قنا تعلن عن وظائف شاغرة لمهندسين ومحاسبين وشئون قانونية

قنا صابر سعيد

أعلن ديوان محافظة قنا، عن حاجته لشغل وظائف بإدارة المرور "العمل باليومية".



وأوضح الإعلان، حاجته 5 مهندسين من قنا، 3 محاسبين، 3 شئون قانونية، 3 مهندسين نجع حمادي، 2 شئون قانونية، 2 محاسبين، مهندسين- قفط، محاسبان، 2 شئون قانونية.



وأشار الإعلان، إلي أنه بالنسبة للمهندس يجب أن يكون حاصل على هندسة شعبة ميكانيكا سيارات، والمحاسب مؤهل عالي تجاري شعبة محاسبة، والشؤون القانونية خريج حقوق وشريعة وقانون.





المستندات المطلوبة



طلب باسم محافظ قنا

صورة المؤهل الدراسي

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

الموقف من التجنيد

التقديم في مكتب تشغيل الشباب بديوان المحافظة بدء من 14 ابريل حتي 25 إبريل 2024



