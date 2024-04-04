اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أبريل 2024 02:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة قنا تعلن عن وظائف شاغرة لمهندسين ومحاسبين وشئون قانونية

الخميس، 04 أبريل 2024 01:55 م
محافظة قنا تعلن عن وظائف شاغرة لمهندسين ومحاسبين وشئون قانونية محافظة قنا
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن ديوان محافظة قنا، عن حاجته لشغل وظائف بإدارة المرور "العمل باليومية".


وأوضح الإعلان، حاجته 5 مهندسين من قنا، 3 محاسبين، 3 شئون قانونية، 3 مهندسين نجع حمادي، 2 شئون قانونية، 2 محاسبين، مهندسين- قفط، محاسبان، 2 شئون قانونية.


وأشار الإعلان، إلي أنه بالنسبة للمهندس يجب أن يكون حاصل على هندسة شعبة ميكانيكا سيارات، والمحاسب مؤهل عالي تجاري شعبة محاسبة، والشؤون القانونية خريج حقوق وشريعة وقانون.


المستندات المطلوبة


طلب باسم محافظ قنا
صورة المؤهل الدراسي
صورة بطاقة الرقم القومي سارية
الموقف من التجنيد
التقديم في مكتب تشغيل الشباب بديوان المحافظة بدء من 14 ابريل حتي 25 إبريل 2024


 







اعلان وظائف

وظيفة مهندسين بقنا

مرور قنا

محافظة قنا

اخبار قنا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة