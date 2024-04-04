مجلس الوزراء الصومالى يوافق على تعيين سنبلولشى مديرا لجهاز المخابرات

مقديشو (أ ش أ)

وافق مجلس الوزراء الصومالى اليوم الخميس، على تعيين النائب عبد الله محمد على المعروف بـ سنبلولشى مديرا لجهاز المخابرات والأمن فى الصومال خلفا لمهاد محمد صلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة حمزة عبدى برى للتصويت على تعيين سنبلولشي الذى يتمتع بالمعرفة والخبرة في أنشطة جهاز الأمن والاستخبارات، حيث يتقلد هذا المنصب للمرة الثالثة ، كما تقلد منصب الوزير والسفير .. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية صونا.

ووجه مجلسُ الوزراء الصومالي الشكر لمدير جهاز المخابرات والأمن الوطني السابق مهاد محمد صلاد على ما قدمه من إنجازات خلال فترة عمله.