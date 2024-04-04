ماذا قال خبراء التزوير قبل نظر استئناف نسرين طافش على حبسها 3 سنوات؟

كتب أحمد إسماعيل

قبل نظر جلسة استئناف الفنانة نسرين طافش في القضية رقم 1636 لسنة 2023 جنح " نيابة 6 أكتوبر " على حكم حبسها 3 سنوات لاتهامها في قضية شيك بدون رصيد، نستعرض لكم في السطور التالية تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فى القضية.

جاء نص التقرير، أنه بناء على انتدابنا كبير أخصائيين بالإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بالقاهرة، نثبت أننا استلمنا كتاب النيابة مرفق به ملف الدعوى وحرز مظروف مغلق مختوم عليه في ثلاثة مواضع بأختام سليمة، وبفض الحرز بعد التأكد من سلامة أختامه وجدنا بداخله الأوراق التالية:



حافظة مستندات بها اصل الشيك البنكي المؤرخ 2023/1/30 سند الدعوى ورفض البنك.



كما جاء بالحكم التمهيدي بعد مطالعة ملف القضية وما به من مستندات وما قد يقدم له منها استكتاب المتهم الطاعن لبيان ما إذا كان هو الكاتب لبيانات صلب الشيك والتوقيع المذيل به من عدمه وبيان الفارق الزمني.

تم استكتاب الطاعنة نسرين يوسف طافش بمعرفتنا بالإدارة في ورقة واحدة أودعناها بالحرز بتاريخ 2023/11/18



أولا "المستند موضوع الفحص"

بالاطلاع على المستند موضوع الفحص وجدناه عبارة عن شيك بنكى مؤرخ 2023/1/30 من مطبوعات أحد البنوك باسم نسرين يوسف طافش بمبلغ وقدره 4000000 أربعة ملايين جنيه مصرى لاغير لامر/ نشوى صفاء الدين حسين وكما هو مبين بعبارات الصلب.



حررت عباراته الخطية بالمداد الجاف الأزرق بخط رقعي القاعدة متوسط الدرجة ذيلت بتوقيعين منسوبين للطاعنة قرين كل من عبارة اسم الموقع ولفظ التوقيع موضوع الفحص.



وتأشر عليه بالنظر



ومنا بالنظر ورقم القيد.



ثانيا " التوقيعان موضوعا الفحص "



بالاطلاع على التوقيعين المنسوبين للطاعنة نسرين يوسف طافش المذيل بهما الشيك البنكي المؤرخ 2023/1/30 موضوع الفحص وجدناهما محررين بالمداد الجاف الازرق احدهما بالطريقة العادية بخط رقعى القاعدة متوسط الدرجة تقرا "نسرين طافش" والآخر بطريقة التكوين الخاص (FORM) ذو طابع مميز وبفحص جرات التوقيعين موضوع الفحص وجدناها محررة بطريقة طبيعية.



ثالثا" أوراق المضاهاة



استكتاب الطاعنة نسرين يوسف طافش بالادارة في ورقة واحدة حيث استكتبت لبيانات الشيك البنكي المؤرخ 2023/1/30.



ولتوقيعاتها بالمداد الجاف الأزرق وذلك بخط رقعى القاعدة متوسط الدرجة وبطريقة طبيعية.



وتكفى أوراق المضاهاة من الناحية الفنية والقانونية للاستناد عليها في إجراء المضاهاة.





رابعا" عملية المضاهاة

بمضاهاة خط بيانات صلب الشيك البنكي المؤرخ 2023/1/30 موضوع الفحص على خط الطاعنة نسرين يوسف طافش بورقة المضاهاة وجدنا أنهما يختلفان وذلك من حيث الأسلوب الكتابي العام وكذا المميزات والخصائص الخطية.



مما سبق نشير إلى أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر أيا من بيانات طلب الشيك البنكي المؤرخ ۲۰۲۳/۱/۳۰ موضوع الفحص وانما حررت بيد شخص آخر غيرها.



وبمضاهاة خط التوقيعين المنسوبين للطاعنة / نسرين يوسف طافش الثابتين بالشيك البنكي المؤرخ ۲۰۲۳/۱/۳۰ موضوع الفحص على خط توقيعاتها بورقة المضاهاة وجدنا انهما يتفقان وذلك من حيث:



الأسلوب الكتابي العام المتمثل في حجم الأحرف والمقاطع والألفاظ وأوضاعها النسبية بالنسبة لبعضها البعض.



المميزات والخصائص الخطية:

المتمثلة في طريقة تكوين الاحرف والمقاطع والالفاظ وكيفية اتصال بعضها البعض.



مما سبق نشير الى ان الطاعنة نسرين يوسف طافش هى الكاتبة بخط يدها لتوقيعيها الثابتين بالشيك البنكي المؤرخ 2023/1/30 موضوع الفحص.



الفحص الفني

بفحص الشيك البنكي المؤرخ 2023/1/30 موضوع الفحص بالعدسات المكبرة وجهاز 8000 VSC تبين لنا الآتي: ان المداد المحرر به التوقيعين الثابتين بالشيك المؤرخ 2023/1/30 موضوع الفحص مغاير لونا للمداد المحرر به بيانات صلب الشيك مما يشير الى انهما محررين في ظرفين مختلفين.



إن الشيك البنكي مطبوع الخانات ملئت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا مما تعذر معه دراسة



العلاقة التتابعية لتلك البيانات وبيان الفارق الزمني



مما سبق نشير الى ان الشيك البنكي المؤرخ 2023/1/30 حرر في ظرفين كتابيين مختلفين إلا أنه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشيك حيث ان الشيك البنكي مطبوع الخانات ملئت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وأيهما أسبق على الآخر.



من كل ما سبق تقرر الآتى



"النتيجة"

إن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر ايا من بيانات صلب الشيك البنكي المؤرخ 2023/1/30 موضوع الفحص وإنما حررت بيد شخص آخر غيرها.



أن الطاعنة نسرين يوسف طافش هي الكاتبة بخط يدها لتوقيعيها الثابتين بالشيك البنكي المؤرخ 2023/1/30 موضوع الفحص.



وأن الشيك البنكي المؤرخ 2023/1/30 حرر في ظرفين كتابيين مختلفين الا انه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشيك حيث ان الشيك البنكي مطبوع الخانات ملئت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وايهما اسبق على الآخر.