لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات تطلق مبادرة لرفع الوعى بالأمن السيبرانى

كتب إسلام سعيد

عقدت لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي اجتماعا حول استخدام الأمن السيبراني في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية بشراكة استراتيجية مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS الموزع والشريك الإستشاري الإقليمي لحلول ومنتجات الأمن السبيراني في مصر والقاهرة الأفريقية.

كما تم إطلاق مبادرة لرفع الوعي لدى الكادر الحكومي من غير المتخصصين في عدد من الدول الأفريقية حول الإستخدام الآمن لأدوات تكنولوجيا المعلومات بواقع 100 مستفيد لكل جهه حكومية.

وشارك في الحضور يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وايهاب عوض مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وأحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والرئيس الأسبق للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، الحضور المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS، ومن السادة السفراء، السفير الدكتور محمدو لابرنج سفير الكاميرون لدي مصر، وعمدة السفراء الأفارقة، وتوبلى لوبايا سفير زامبيا بالقاهرة، وجوزيف مامبونجوف سفير الجابون لدي مصر، وعبيد بوعمه أكوا، سفير غانا بالقاهره و سيليستين جان بول سفارة الكونغو ولوسين كواكو، قائم بأعمال سفير جمهورية كوت ديفوار، و دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا بالقاهرة، وبحضور ممثل البنك الأفريقي لتنمية الصادرات افريكيسيمبك والمستشار الاقتصاي لسفاره المغرب كريمه المرس .

في البداية، رحب الدكتور شريف الجبلي، بالسادة السفراء وأعضاء لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، متابعا: " وجودكم يدل على الرابطة القوية بين سفراء الدول الأفريقية كما تلعبون دوراً حاسماً في تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتبادل الثقافي".

وأضاف الجبلي، في بيان صحفي اليوم، أن هذا اللقاء يستهدف دخول الشركات المصرية للسوق الأفريقية وتعريف الدول الأفريقية بخبرات الشركات المصرية خاصة أن مصر تتميز بخبره واسعه في هذا المجال، لافتاً إلى أن مصر سوف تتعاون مع الشركات المحلية لتطوير الأمن السبيراني في الدول الأفريقية .

وأكد أن هذا اللقاء فرصة قوية لتبادل الأفكار واستكشاف سبل تعزيز العمل المشترك لتحقيق الرخاء والتقدم في مجال الأمن السيبراني واستكشاف الاستراتيجيات التعاونية وإنشاء أطر قوية لتعزيز تبادل المعلومات عبر دولنا، متابعا: " لابد من تسخير خبراتنا ومواردنا الجماعية لبناء أساس متين لنظام بيئي رقمي امن يعزز النمو الاقتصادي ويحمي مصالح البلدان الإفريقية" .

وأكد الجبلي علي ضرورة استغلال الفرصة لتشكيل مستقبل الأمن السيبراني ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشيراً إلى أن الأمن السيبراني يعد جانب حاسم فهو لا يؤثر على المشهد الاقتصادي فحسب بل يوثر علي الجانب الاجتماعي أيضاً، لافتاً إلى أن معالجة تحديات فرص الأمن السيبراني ضمن اتفاقية التجارة الحرة يضمن بيئة آمنة للتجارة والتبادل التجاري."

وحضر اللقاء نخبة من رجال الصناعة، ومحمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس المجلس التصديري للجلود، والنائب مجدي الويلي وكيل مجلس إدارة غرفة صناعه الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية و بهية نظيم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات، وأحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة وأسامه الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات و رئيس غرفة الجيزة التجارية وعضو اتحاد الصناعات المصرية، وغادة فكري عبد الشافي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات.