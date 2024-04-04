لجنة الإنقاذ الدولية: غزة المكان الأكثر فتكا حول العالم بالنسبة لعمال الإغاثة

غزة (أ ش أ)

حذرت لجنة الإنقاذ الدولية، اليوم الخميس، من أن قطاع غزة بات المكان الأكثر فتكا فى العالم، الذى يعمل فيه عمال الإغاثة.

وقال كيران دونيلي، نائب الرئيس الأول للبرامج الدولية في لجنة الإنقاذ الدولية، حسبما ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية، إن هذه الحرب لا تجري بطرق تحترم الحماية المنصوص عليها بموجب القانون الإنساني الدولى.

وأضاف لقد شهدنا زيادة كبيرة في الاهتمام الدولي بسلامة العاملين في المجال الإنساني بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة بالمطبخ المركزى العالمى في غارة إسرائيلية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى جنسيات الذين قتلوا، ذلك بالرغم من مقتل عدد كبير من عمال الإغاثة الفلسطينيين خلال هذه الحرب، وهذا واقع غير مريح".

وقد أقرت إسرائيل بتنفيذ الغارات عن طريق الخطأ وقالت إنها بدأت تحقيقا مستقلا.

والمطبخ المركزي العالمي هي مؤسسة خيرية أسسها الشيف الشهير خوسيه أندريس، وقد أوقفت عملياتها على الفور في المنطقة بعد الغارة التي أودت بحياة 7 من عامليها.