كل ما تريد معرفته عن السماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء لأول مرة.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن القواعد المنظمة التى حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسماح للقطاع الخاص لأول مرة فى مصر ببيع الطاقة الكهربائية للمستهلك من القطاع الخاص، وهى كالآتى:

1- يبدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تلقى عروض الشركات الراغبة فى إنتاج الكهرباء وبيعها للقطاع الخاص أول مايو المقبل.

2- أعلن جهاز تنظيم مرفق أنه سيتم اختيار 5 شركات فقط بالمرحلة الأولى من هذا النظام p.to.p لحين التأكد من نجاح التجربة.

3- المرحلة الأولى تستهدف إنشاء 5 محطات جديدة تابعة للقطاع الخاص بقدرة 100 ميجا وات لكل محطة.

4- يشترط نظام p.to.p على المستثمرين من القطاع الخاص الاعتماد على الطاقة المتجددة سواء شمس أو رياح لبيع الكهرباء للمستهلك من القطاع الخاص.

5- حدد جهاز تنظيم الكهرباء قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء كالآتى:



- 4 قروش 96 لكل كيلو وات للجهد الفائق.

- الجهد العالى 14 قرشا 53 لكل كيلو وات.

- الجهد المتوسط 15 قرشا 52 لكل كيلو وات.

6 - يشترط أن يتم بيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص الذى يزيد استهلاكه عن 30 ميجا وات.

7- من المتوقع أن يتم بيع الطاقة فى هذه المرحلة للقطاع الصناعى.

8- تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة سيكون بمعرفة طرفي التعاقد وهم المستثمر والمستهلك من القطاع الخاص ولكن وفقا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك أهمها أن لا يكون السعر مبالغ فيه و فقا للتكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة.