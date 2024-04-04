قضية نسرين طافش من البداية للنهاية بعد تأييد حبسها 3 سنوات بدعوى الشيك

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنح مستأنف كلمة النهاية في محاكمة الفنانة نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيك بدون رصيد قيمته 4 ملايين جنيه، وتأييد حبسها 3 سنوات، ومرت الدعوي بمجموعة من المحطات الهامة منها.

ــ في 26 يونيو قضت محكمة الجنح بمعاقبة المتهمة بالحبس 3 سنوات غيابيا.

ـ خلال المدة القانونية الفنانة تقوم بعمل معارضة استئنافية على الحكم الغيابى.

ــ في 29 يناير 2024، قررت المحكمة رفض معارضة المتهمة وتأييد حكم حبسها 3 سنوات.

ــ دفاع المتهمة قام بالاستئناف على الحكم، وفى 3 ابريل صدر حكما برفض الاستئناف وتأييد الحكم.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.