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أكرم القصاص - علا الشافعي
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فلسطين فى قلب مصر.. غدا على صفحات اليوم السابع

الخميس، 04 أبريل 2024 07:00 م
فلسطين فى قلب مصر.. غدا على صفحات اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " فلسطين فى قلب مصر.. القاهرة خاضت معارك دبلوماسية وقانونية ضد إسرائيل لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة".

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