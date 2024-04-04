فلسطين فى قلب مصر.. غدا على صفحات اليوم السابع

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " فلسطين فى قلب مصر.. القاهرة خاضت معارك دبلوماسية وقانونية ضد إسرائيل لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة".
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