فاينانشيال تايمز: جوجل تدرس فرض رسوم على خدمة البحث بالذكاء الاصطناعى

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن شركة جوجل تدرس فرض رسوم على الميزات الجديدة المتميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعى التوليدى، فيما يمكن أن يكون أكبر تغيير على الإطلاق فى عملها الخاص بالبحث.

وبحسب الصحيفة، فإن التجديد المقترح لمحرك البحث سيمثل المرة الأولى التى تضع فيها رسوما على أيا من منتجاتها الأساسية، ويدل على أنها لا تزال تتصارع مع التكنولوجيا التى تهدد عائداتها الإعلانية، بعد نحو عام ونصف من ظهور ChatGPT.

ونقلت الصحيفة عن ثلاث مصادر مطلعة على الخطط قولها إن جوجل تبحث فى خيارات تشكل إضافة ميزات بحث محددة تعمل بالذكاء الاصطناعى إلى خدمات الاشتراك المميزة، والتى توفر بالفعل وصول إلى مساعدها الذكى الجديد Gemini فى Gmail والملفات.

وقال أحد المصادر إن المهندسين يقومون بتطوير لتقنية اللازمة لتفعيل الخدمة، لكن المسئولين التنفيذيين لم يتخدوا بعد قرارا نهائيا بشأن إطلاقها أو موعد هذا الإطلاق.

وأوضحت فاينانشيال تايمز أن محرك جوجل البحثى التقليدى سيظل مجانا، بينما ستستمر الإعلانات فى الظهور مع نتائج البحث حتى بالنسبة للمشتركين.

لكن فرض الرسوم سيكون المرة الأولى التى تجعل فيها شركة جوجل، التى قدمت لسنوات خدمات استهلاكية مجانية ممولة بالكامل من الإعلانات، الناس يدفعون مقابل تحسينات لمنتج البحث الأساسى الخاص بها.

وكانت جوجل حققت 175 مليار دولار العام الماضى من العائدات من محرك البحث الخاص بها والإعلانات المرتبطة به، وهو أكثر من نصف إجمالى مبيعاتها، مما يشكل معضلة للشركة حول كيفية تبنى أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعى مع الحفاظ على أكبر مصدر للأرباح لديها.