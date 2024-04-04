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طقس دافئ والحرارة 22 درجة مئوية فى بنى سويف.. بث مباشر

الخميس، 04 أبريل 2024 09:56 ص
طقس دافئ والحرارة 22 درجة مئوية فى بنى سويف.. بث مباشر طقس بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل محافظة بنى سويف ، لمتابعة حالة الطقس داخل محافظة بنى سويف، ورصد اليوم السابع حالة الطقس من طريق مصر اسوان الزراعى ، حيث تشهد المحافظة ارتفاع درجات الحرارة وأجواء دافئة.

 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

 

 







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