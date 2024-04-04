ضمن تمكين الشباب واكتشاف القيادات.. تفاصيل مشروع تشغيل 1000 طالب بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

تطلق الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان المرحلة الثانية من مشروع تشغيل الطلاب خلال شهرى أبريل ومايو 2024 للعام الثانى على التوالى، حيث يشارك الطلاب بتجميع الأخشاب غير المستخدمة فى الكليات والمدرجات، تمهيدا لإعادة تدويرها بما يفيد الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وفيما يلى تفاصيل أهداف البرنامج:

1- يهدف البرنامج إلى تعزيز فرص الشباب وتمكينهم

2- يهدف مشروع تشغيل 1000 طالب تطوير قدراتهم وتمكينهم من المساهمة الإيجابية في المجتمع.

3- يهدف نشر الوعي البيئي والمشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها والتوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد الاستهلاك

4- تنمية روح الولاء والانتماء، وشغل وقت الفراغ بما يفيد الطالب والجامعة والمجتمع.

5- يهدف هذا المشروع إلي تنمية المهارات واكتساب الخبرات الحرفية المتنوعة.

6- مشاركة الطلاب فى تجميل الكليات والجامعة.

7- اكتشاف القيادات الطلابية وصقلها.

يذكر أنه قد تم تنفيذ أربعة مراحل من مشروع تشغيل الـ 1000 طالب فى العام الأول، حيث شارك فى المرحلة الأولى جميع كليات الجامعة بإجمالى 416 طالبا بواقع 20 طالبا لمدة ثلاثة أيام لكل كلية، والمرحلة الثانية شارك فيها طلاب الأنشطة الطلابية بـ3 أفواج بإجمالى 174 طالبا فى مشروع التشجير ( زراعة شتلات شجر مثمر ) وعمل منصة ومظلات بأرض مخيم الجوالة بجوار كلية الصيدلة، بينما شارك فى المرحلة الثالثة 7 أفواج بإجمالى 406 طلاب وقاموا برفع كفاءة المرحلة الأولى من غرف الملاعب خلف الصالة المغطاة من أعمال ( نظافة – دهانات – نجارة – كهرباء – زجاج – الوميتال ) بجانب زراعة شجر لسور المخيم، وتركيب قواعد المظلات والمنصة، ودهان الدور المخصص لرعاية الشباب بمبنى ( و)، والمرحلة الرابعة تمت بمبادرة التشغيل الصيفى بإجمالى 2800 طالب وتم رفع كفاءة المرحلة الثانية من غرف الملاعب، دهان أعمدة و سور كوبرى الملاعب، وإنارة أعمدة الكهرباء بمنطقة الملاعب، وتفصيل تى شيرتات أسبوع شباب الجامعات بواسطة طلاب حاضنة الملابس، صيانة التكييفات بواسطة طلاب مركز الصيانة.