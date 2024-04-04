اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أبريل 2024 12:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط 48 بندقية فى حملات أمنية مكبرة

الخميس، 04 أبريل 2024 12:06 م
ضبط 48 بندقية فى حملات أمنية مكبرة حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط وأسيوط والإسكندرية حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" بحوزة 5 متهمين.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (6,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9 كيلو جرام لمخدر البانجو - 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (2 بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية.


ونجحت الجهود في ضبط عدد (65) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية –30 بندقية خرطوش – 47 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (65 متهم "لـ 53 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (15) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (1,560 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,740 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الشابو) بحوزة (16 متهم "لـ 14 منهم معلومات جنائية").

 







سلاح

مخدرات

حملات امنية

الداخلية

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

حوادث اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة