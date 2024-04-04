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ضبط 33 قطعة ذهب خام فى أسوان

الخميس، 04 أبريل 2024 11:53 ص
ضبط 33 قطعة ذهب خام فى أسوان سبائك ذهب - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط (مالك  مسبك ذهب ، كائن بدائرة مركز شرطة نصر النوبة) وعُثر بداخله على  (33 قطعة من خام الذهب مختلفة الأشكال- مبلغ مالى عملة "أجنبية ومحلية"-  الخامات والأدوات المستخدمة فى سبك الذهب.

بمواجهته إعترف بإدارته المسبك وشراء خام الذهب من القائمين بالتنقيب العشوائى والغير شرعى عن خام الذهب بقصد بيعه والتربح منه، وأضاف بشراء خام الذهب من ( عامل – مقيم بدائرة المركز) أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق  وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (3 مليون جنيه) .

 







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