ضبط مخالفات فى حملات تموينية على المخابز بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت أجهزة التموين بمراكز الفيوم، من ضبط مخالفات تموينية كثيرة في حملات مكثفة على المخابز بمراكز المحافظة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيق.

ضبطت حملة تموينية، لإدارة تموين مركز سنورس، بالاشتراك مع مجلس المدينة، محضر نقص وزن، ومحضر عدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات، و5 محاضر عدم وجود قائمة، و3 محاضر عدم نظافة المعجن، و3 محاضر عدم إعطاء بون للمواطنين، فيما ضبطت حملة لإدارة تموين مركز أول الفيوم، محضر عدم مطابقه الخبز المنتج للمواصفات، و3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر عدم نظافة المعجن، ومحضر عدم إعطاء بون للمواطنين.

كما تمكنت حملة لإدارة تموين مركز يوسف الصديق، من تحرير محضر تصرف في شيكارتين دقيق مخابز مدعم زنة الشيكارة 50 كجم، و8 محاضر عدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات، و4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و25 محضر تنوعت ما بين عدم نظافة المعجن أو عدم الإعلان عن قائمة تشغيل المخبز، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية.

كما ضبطت حملة لإدارة تموين مركز إطسا، محضر نقص وزن، ومحضر توقف كلي، ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر عدم إعطاء بون صرف، ومحضر عدم وجود قائمة، و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وضبطت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، في حملة بمركز أبشواي، محضرين نقص وزن، ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر عدم وجود قائمة، و7 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

وتمكنت إدارة تموين أبشواي، من ضبط صاحب مخبز لحيازته وتجميعه 159 بطاقة تموينية بغرض إثبات مبيعات وهمية على ماكينة المخبز، دون إنتاجه فعليا بغرض الحصول على الدعم المستحق للبطاقات بدون وجه حق، وتحرير المحضر اللازم، وتحرير 5 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر نقص وزن، و5 محاضر عدم إعطاء بون.

وشدد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على المخابز، والأسواق، ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية.