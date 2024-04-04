اليوم السابع
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ضبط لص سرق مليونى جنيه من سيارة موظف فى منطقة الظاهر

الخميس، 04 أبريل 2024 12:44 م
ضبط لص سرق مليونى جنيه من سيارة موظف فى منطقة الظاهر أموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" فى منطقة الظاهر لقيامه بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من داخل سيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالى، وتم بإرشاده ضبط باقى المبلغ المستولى عليه.

 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما (كمية من حديد التسليح ومواسير حديدية مجهولة المصدر).

 

وبمواجهة المتهمين اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة القسم، وباستدعاء مدير الموقع المشار إليه.. تعرف على المسروقات وإتهمهما بسرقتها.    


 







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