ضبط طن ونصف دقيق مدعم ومكرونة مجهولة المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة وتمكنت إدارة التجارة الداخلية من ضبط ما يقارب من طن دقيق بلدى مدعم من خارج المحافظة بأحد المخابز البلدية، وذلك بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للرقابة على المخابز البلدية وحركة الدقيق المدعم.

وأصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية و حركة الدقيق المدعم

وقامت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له بحملة تموينية على المخابز البلدية، أسفرت عن ضبط مخبز بلدى يتبع إدارة وسط بحيازته تجميع دقيق بلدى مدعم من خارج المحافظة والمحظور تداوله بالمخابز داخل الإسكندرية و تم تحريز 18شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالى 900 كجم.

فيما قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملة تموينية على الأسواق و التى أسفرت عن تحرير محضر حيازه وبيع وعرض مكرونة تموينية محظور بيعها وتداولها الا داخل المنظومة التموينية والبطاقات التموينية داخل احد محلات العطارة وتم مصادره ما يقارب نصف طن مكرونة، تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضر حيازة وبيع وعرض منتجات غير غذائية مستوردة ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.