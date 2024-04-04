ضبط حشيش واستروكس فى حملات أمنية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهما (2 كيلو جرام من مخدر الحشيش).
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزته (1,700 كيلو جرام لمخدر الإستروكس).
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهما (2 كيلو جرام من مخدر الحشيش).
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزته (1,700 كيلو جرام لمخدر الإستروكس).
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