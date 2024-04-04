اليوم السابع
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الخميس، 04 أبريل 2024 12:25 م
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ضبط حشيش واستروكس فى حملات أمنية بالقاهرة

الخميس، 04 أبريل 2024 12:23 م
ضبط حشيش واستروكس فى حملات أمنية بالقاهرة حشيش
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهما (2 كيلو جرام من مخدر الحشيش).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزته (1,700 كيلو جرام لمخدر الإستروكس).

 







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