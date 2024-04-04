ضبط تجار مخدرات غسلوا 60 مليون جنيه فى التجارة

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).

قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.