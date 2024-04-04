ضبط المتهم بسرقة مبلغ مالى من شركة فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بسرقة مبلغ مالي من شركة بالوراق، واعترف بجريمته وأرشد عن المبلغ المسروق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض مقر شركة للسرقة على يد مجهول في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن عامل وراء ارتكاب الواقعة، وتم تحديد هويته.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب السرقة، وأرشد عن المبلغ المستولى عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.