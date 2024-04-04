اليوم السابع
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صندوق النقد الدولى يُغلق باب الترشيح على منصب المدير العام

الخميس، 04 أبريل 2024 11:02 م
صندوق النقد الدولى يُغلق باب الترشيح على منصب المدير العام صندوق النقد الدولى
أ ش أ

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أغلق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى باب الترشيح على منصب المدير العام للصندوق، وتبقى المرشحة الوحيدة على المنصب هى المديرة الحالية كريستالينا جورجييفا.


وبحسب بيان صحفى أصدره منسقا المجلس التنفيذى، أفونسو بيفيلاكوا وعبد الله بن زارة، اليوم/الخميس/، وورد على الموقع الرسمى للصندوق، "انتهت مدة تقديم الترشيحات لمنصب المدير العام القادم فى يوم الأربعاء الموافق 3 إبريل 2024 وكانت السيدة كريستالينا جورجييفا، المدير العام الحالى، هى المرشح الوحيد".


وتابع البيان أن " المجلس التنفيذى سيبدأ إجراءاته فى هذا الصدد وفقا للعملية الموضحة فى القرار الصادر فى 13 مارس 2024، بما فى ذلك عقد اجتماعات بين كريستالينا جورجييفا والمديرين التنفيذيين ويستهدف المجلس استكمال عملية الاختيار فى أسرع وقت ممكن، وبحد أقصى نهاية أبريل الجارى".







صندوق النقد الدولى

كريستالينا جورجييفا

المدير العام لصندوق النقد



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