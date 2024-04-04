صلاة الجنازة على 4 أشخاص من أسرة واحدة سقطت بهم سيارة فى الترعة.. فيديو

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بث مباشر جديد من قرية كتامة التابعة لمركز ومدينة بسيون في محافظة الغربية، وذلك لتغطية صلاة الجنازة علي 4 أشخاص من أسرة واحدة سقطت بهم السيارة بترعة طريق "طنطا، محلة منوف".



ولقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، صباح اليوم إثر انقلاب سيارة فى ترعة على طريق طنطا محلة منوف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة فى ترعة الملاحة علي طريق طنطا _ محلة منوف.

انتقلت قوة أمنية والانقاذ النهرى لمكان البلاغ وتم انتشال 5 جثامين لأشخاص من أسرة واحدة، تم نقل الجثامين للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.