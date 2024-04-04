صدمة لعشاق القهوة.. ارتفاع أسعار البن عالميا لأعلى مستوى منذ 16 عاما

فاطمة شوقى

قالت صحيفة الموندو السلفادورية إن أسعار القهوة بالأسواق العالمية ارتفعت لأعلى مستوى لها منذ 16 عاما مما يسبب صدمة لعشاق القهوة ، حيث أنه بذلك فإن سعر فنجان القهوة الذى يعد أساسيا لحياة الملايين أصبح مكلف بشكل واضح.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر القهوة من نوع ، روبوستا ، ارتفع في تعاملات اليوم الخميس إلى أعلى مستوى منذ 2008 حيث بلغ 3847 دولارا للطن، وأيضا ارتفعت أسعار القهوة العربية لتصل إلى 4851 دولارا للطن، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2022، بحسب ما أظهرته التداولات.



وأشارت الصحيفة إلى أن خسارة المحاصيل في البرازيل من أبرز أسباب ارتفاع أسعار القهوة، وهو ما يثير قلق مزارعى البن في السلفادور ، خاصة وأن تكاليف الإنتاح مرتفعة ومستوى الإنتاجية منخفض للغاية مقارنة بنظرائهم في أمريكا الوسطى.



وأوضحت الصحيفة أن هندوراس ، أكبر منتج في أمريكا الوسطى ، لديها ما بين 45 و55 قنطار، وأوضح معهد البن السلفادوري (ISC) في مذكرة، أن الأسعار العالمية كانت مفضلة بسبب القلق في السوق بشأن الأضرار التي لحقت بالمزارع في البرازيل بسبب الأمطار الغزيرة في الأسابيع الأخيرة.



منذ بداية عام 2024، ارتفع سعر القهوة، بسبب تدمير المحاصيل في الدول المنتجة ، خاصة فى البرازيل التى كانت تعانى من جفاف شديد قضى على المحاصيل ، والآن بسبب الأمطار الغزيرة، وتشير تقارير الأرصاد الجوية في سومار إلى أنه في منطقة ميناس جيرايس، التي تساهم بنسبة 30% فى إنتاج العملاق الأمريكي الجنوبي، تم الإبلاغ عن زيادة في المياه بنسبة 335%.



