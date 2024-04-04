اليوم السابع
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شعبة مواد البناء: حديد عز يخفض سعر الطن 5300 جنيه

الخميس، 04 أبريل 2024 11:47 ص
شعبة مواد البناء: حديد عز يخفض سعر الطن 5300 جنيه حديد تسليح- أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية ، انخفاض أسعار حديد عز في الأسواق إلى مستويات 40700 مقابل 46000 جنيه للطن وذلك بداية من اليوم الخميس.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة أن إجمالي هبوط حديد عز 5300 جنيه، تسليم أرض المصنع، ويكون سعر الطن للمستهلكين بين 41.5 ألف إلي 42 ألف جنيه بحسب تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وأشار الزيني إلي أن السوق يشهد تفاعلا إيجابيا مع قرارات 6 مارس التي ساهمت في توحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للعملات في مصر، وكذلك تدبير وإتاحة الدولار للمصانع.







سعر الحديد

أسعار الحديد

حديد عز

سعر حديد عز




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