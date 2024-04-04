شعبة الدواجن: 12% تراجعًا فى أسعار الفراخ منذ بداية شهر رمضان

كتب إسلام سعيد

أعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، هبوط أسعار الدواجن بحوالى 12% منذ مطلع شهر رمضان الجارى، مشيرا إلى أن سعر الفراخ تسليم أرض المزرعة وصل إلى مستويات 95 جنيها للكيلو وحاليًا تراجع إلى 85 جنيها بهبوط 10 جنيهات.

وأضاف، في تصريحات خاصة، أن الأسعار وصلت للمستهلكين بين 108 إلى 110 جنيهات وحاليًا انخفضت لما دون 100 جنيه لتسجل سعر يتراوح بين 97 و98 جنيها للكيلو فى الأسواق مع استمرار الطلب المرتفع خلال شهر رمضان.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن الحكومة تعمل على توفير العملة الصعبة لاستيراد الأعلاف ومن هنا يبدأ الاستقرار فى السوق وعودة دورات الإنتاج كاملة خلال الفترة القادمة.

وأضاف سامح السيد" نحن نخرج من موسم ذروة الارتفاع في الطلب خلال شهر رمضان، حيث يزداد الطلب والاستهلاك بين 30 إلي 35% ومع عودة انضباط الطلب مرة أخرى وتوفير الأعلاف وإعادة دورات الإنتاج فإن السوق سيستجيب ونشهد هبوطا حقيقيا في الأسواق للمستهلكين".

وأرجع سامح السيد الهبوط في سعر الفراخ إلى توفير الأعلاف في الأسواق بأسعار مناسبة مع انخفاض ملحوظ في الأعلاف بعد قرارات ضبط سعر الصرف وتوفير الدولار لاستيراد الأعلاف