شبورة كثيفة غدا وطقس حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 31 درجة

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الجمعة ، طقسا حارا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22.