شاهد خشوع وبكاء المصلين فى دعاء ليلة القدر بصلاة التراويح ببنها.. فيديو وصور

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من صلاة التراويح بمسجد ناصر ببنها بمحافظة القليوبية، والتي شهدت خشوع المصلين خلال الصلاة، وأدعية ليلة القدر، حيث أم المصلين الشيخ أنور غنام إمام المسجد.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية، وفضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وفضيلة الشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، ورجال الدين، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما تضمنت الصلاة احتفالية مديرية الأوقاف بالقليوبية، بليلة القدر بمسجد ناصر بمدينة بنها، بتلاوة مباركة من آيات القران الكريم، يلقيها الشيخ محمد حمدي، ثم ألقي الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير الدعوة بمديرية أوقاف القليوبية، كلمته تحدث فيها عن فضل ليلة القدر المباركة فهي خير من ألف شهر، وهى ليلة العتق من النار وغفران الذنوب لعباد الله الصائمين القائمين ونحن نعيش روحانيات شهر رمضان المعظم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

واختتم الاحتفال بفاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية، المبتهل الشيخ محمد عبد القادر ابو سريع مبتهل بالإذاعة والتليفزيون، احتفالا بهذه المناسبة المباركة.

من جانبه قدم محافظ القليوبية، خالص تهانيه القلبية لأبناء القليوبية، بمناسبة ليلة القدر المباركة، مطالباً الجميع بضرورة تضافر الجهود، خاصة ونحن نعيش روحانيات شهر رمضان المعظم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.



خشوع وبكاء المصلين في دعاء ليلة القدر بصلاة التراويح (1)



خشوع وبكاء المصلين في دعاء ليلة القدر بصلاة التراويح (2)



خشوع وبكاء المصلين في دعاء ليلة القدر بصلاة التراويح (3)



خشوع وبكاء المصلين في دعاء ليلة القدر بصلاة التراويح (4)



خشوع وبكاء المصلين في دعاء ليلة القدر بصلاة التراويح (5)



خشوع وبكاء المصلين في دعاء ليلة القدر بصلاة التراويح (6)