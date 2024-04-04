شاهد تفاصيل المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو

كتب سيد الخلفاوى

تسابق وزارة النقل الزمن من خلال الهيئة القومية للأنفاق، للانتهاء من إنشاء مشروع الخط الرابع للمترو، ويجرى الآن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والذى يتم تنفيذه بأياد مصرية خالصة وبماكينات حفر مملوكة لشركات مصرية.

وبلغ طول هذه المرحلة (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

والمرحلة الثانية تمتد بطول 23 كم وعدد 22 محطة من محطة الفسطاط ثم إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادى المقاولون العرب لتنتهى فى مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس مروراً بمدينة نصر والرحاب.



وفيما يخص القطارات فمن المخطط الاستفادة من الخبرات اليابانية فى هذا المجال فى توريد وصيانة عدد 23 قطار من شركة ميتسوبيشى ليتم تشغيلهم ضمن المرحلة الأولى من الخط الرابع والمقرر انتهاؤها بحلول عام 2026.