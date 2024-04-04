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شاهد تجمعات الأهالى لصناعة الكحك والبسكوت فى الشرقية

الخميس، 04 أبريل 2024 01:50 م
شاهد تجمعات الأهالى لصناعة الكحك والبسكوت فى الشرقية صناعة الكحك والبسكوت
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن بعض تجمعات الأهالى لعمل الكحك والبسكوت بمحافظة الشرقية.


وقالت "أم سما": "أنا اصنع الكحك والبسكوت منذ صغري وأعشق هذا العمل وأقوم بعجن مكونات الكحك والبسكوت ثم يتم التقطيع بالانواع الذى يطلبها صاحب الصينية سواء لعمل بسكوت الموز أو البسكوت الشبح"، متابعة: "أنها تعمل جميع أنواع البسكوت والكحك فهناك بسكوت بالبرتقال وآخر بالبيبسى وكثير من الأنواع، وبعد تقطيع البسكويت ورصه فى الصاج يتم إدخاله الفرن للسوق لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180، وبالهنا والشفا وربنا يدوم العادات الجميلة على المصريين أصحاب القلوب الطيبة".







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