شاهد أعمال تطوير شارع كسرى فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تستمر أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع كسري "من الأمين حتى ميدان ستالنجراد"، بنطاق حي المناخ، ضمن خطة تطوير الطرق الداخلية بمحافظة بورسعيد.

شملت أعمال تطوير الطريق، الرصف والتخطيط ووضع الإرشارات والعلامات المرورية، وتوسعة الطريق ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي للشارع.

كما تم فتح الشوارع الجانبية المطلة علي الشارعين، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى.

واستكمالاً لخطة المحافظة، تم رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات.



التشجير في الشارع



الزرعات في الشارع_1



المساحات الخضراء



تطوير الشارع



جانبمن التطوير



زراعات الشوارع في بورسعيد