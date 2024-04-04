اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أبريل 2024 10:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد أعمال تطوير شارع كسرى فى بورسعيد.. صور

الخميس، 04 أبريل 2024 09:00 م
شاهد أعمال تطوير شارع كسرى فى بورسعيد.. صور شارع كسرى
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع كسري "من الأمين حتى ميدان ستالنجراد"، بنطاق حي المناخ، ضمن خطة تطوير الطرق الداخلية بمحافظة بورسعيد.

شملت أعمال تطوير الطريق، الرصف والتخطيط ووضع الإرشارات والعلامات المرورية، وتوسعة الطريق ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي للشارع.

كما تم فتح الشوارع الجانبية المطلة علي الشارعين، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى.

واستكمالاً لخطة المحافظة، تم رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات.

التشجير في الشارع
التشجير في الشارع

 

الزرعات في الشارع_1
الزرعات في الشارع_1

 

المساحات الخضراء
المساحات الخضراء

 

تطوير الشارع
تطوير الشارع

 

جانبمن التطوير
جانبمن التطوير

 

زراعات الشوارع في بورسعيد
زراعات الشوارع في بورسعيد

 

ورود ومساحات خضراء
ورود ومساحات خضراء

 







بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

تطوير الطرق




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة